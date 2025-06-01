1 июня отмечается Международный день защиты детей

Как сообщает пресс-служба Башкортостанстата, на 1 января 2025 года по предварительным данным в Башкортостане численность детей и подростков от 0 до 17 лет включительно составила 879,4 тыс. человек или 21,8% населения республики. В городской местности проживает 63,8% несовершеннолетних жителей, в сельской местности — 36,2%. Дети дошкольного возраста (0−6 лет) составляют 31,0% несовершеннолетних жителей республики, в возрасте 7−9 лет — 18,7%, 10−14 лет — 32,7%, 15−17 лет — 17,6%.
В 2024 году по предварительным данным в Республике Башкортостан родилось 32968 младенцев. Ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек (в 2024 г. — 16909 мальчиков против 16059 девочек). На 100 родившихся девочек в 2024 году приходилось 105 мальчиков. Из общего числа родившихся в 2024 году 36,3% — первенцы, доля вторых рождений составила 31,6%, третьих и последующих рождений — 32,0%.
На начало 2025 года в республике осуществляли деятельность 959 самостоятельных дошкольных образовательных учреждений, 260 учреждений на правах филиала, 447 подразделений (групп) дошкольного воспитания, а также 3 учреждения, осуществляющие только присмотр и уход за детьми без осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного образования. Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации составила 196,4 тыс. человек (уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 6,0%).
По данным министерства просвещения Российской Федерации, на начало 2024/2025 учебного года в общеобразовательных организациях обучалось 519,7 тыс. учащихся, из них по программам повышенного уровня в гимназических классах — 55,6 тыс. учащихся, в лицейских классах — 41,8 тыс., в классах с углубленным изучением отдельных предметов — 26,2 тыс. учащихся. Обучение детей в общеобразовательных школах ведется на русском, башкирском, татарском, чувашском, удмуртском и марийском языках.
Важную роль в воспитании подрастающего поколения играет дополнительное образование. В течение 2024 года в республике дополнительным образованием различных направлений были охвачены более 785 тыс. детей и подростков в возрасте до 18 лет.