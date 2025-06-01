1 июня отмечается Международный день защиты детей

В первый день лета в России и других странах мира традиционно отмечается Международный день защиты детей. Это не только веселый праздник для детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.