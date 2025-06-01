Россиянам рассказали о законных способах увеличения пенсии

«Да, это действительно так: если отложить выход на заслуженный отдых, например, за 5 лет отсрочки фиксированная часть выплаты увеличится примерно на 40%. А если отложить пенсию на 10 лет, коэффициент составит 2.11 — фиксированная часть удваивается, и коэффициенты тоже могут быть удвоены», — пояснила депутат.