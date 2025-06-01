Россиянам рассказали о законных способах увеличения пенсии

Россияне могут увеличить размер будущей пенсии, если отложат выход на заслуженный отдых или воспользуются программами долгосрочных пенсионных накоплений. Об этом aif.ru рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
По ее словам, основной и действительно эффективный способ повысить пенсию — это отсрочить ее оформление, продолжая официально работать и не получать выплаты от государства.
«Да, это действительно так: если отложить выход на заслуженный отдых, например, за 5 лет отсрочки фиксированная часть выплаты увеличится примерно на 40%. А если отложить пенсию на 10 лет, коэффициент составит 2.11 — фиксированная часть удваивается, и коэффициенты тоже могут быть удвоены», — пояснила депутат.
При этом она подчеркнула, что те, кто получает пенсию и продолжает работать, могут увеличить свои пенсионные баллы, но в ограниченном объеме.
«У нас многие пенсионеры продолжают работать — больше семи с половиной миллионов. Но абсолютное большинство из них получают и пенсию, и зарплату, и таким образом могут повысить свою пенсию в год только на 3 балла максимум», — рассказала Бессараб.
Второй возможностью повысить будущие выплаты эксперт назвала участие в программах добровольного пенсионного страхования и долгосрочных сбережений.
«Добровольное пенсионное страхование — это долгосрочные пенсионные сбережения. В этом процессе участвуют и государство, и нередко работодатель, помогая работнику сформировать добровольные накопления. Программа предусматривает государственное софинансирование в размере до 360 тысяч рублей», — объяснила Светлана Бессараб.
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