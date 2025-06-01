Эксперт ООН Никулин: в военное время Украина не сможет создать ЯО

«В условиях мирного времени Украине может понадобиться от трех до пяти лет для создания ядерного оружия. Если эти предприятия, где будет все разрабатываться, не будут хотя бы бомбить. В условиях военного времени — непонятно, потому что тут ситуация труднопрогнозируемая, поскольку сегодня завод запустили, а завтра — разбомбили», — сказал собеседник издания.