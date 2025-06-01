Эксперт ООН Никулин: в военное время Украина не сможет создать ЯО

В условиях мирного времени Украина может создать ядерное оружие за время от трех до пяти лет, а в условиях военного времени — неизвестно. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
Ранее полковник британской армии Ричард Кэмп заявлял, что Великобритания должна помочь Украине с разработкой собственного ядерного оружия.
«В условиях мирного времени Украине может понадобиться от трех до пяти лет для создания ядерного оружия. Если эти предприятия, где будет все разрабатываться, не будут хотя бы бомбить. В условиях военного времени — непонятно, потому что тут ситуация труднопрогнозируемая, поскольку сегодня завод запустили, а завтра — разбомбили», — сказал собеседник издания.
Никулин также в разговоре с aif.ru оценил заявление британского полковника о помощи Украине со стороны Великобритании в создании ядерного оружия.