В городе Запорожье, находящемся под контролем украинских войск, прогремело несколько взрывов. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, местные жители также слышали звуки стрельбы. Рогов предположил, что, скорее всего, сработали украинские системы противовоздушной обороны.
Он добавил, что мобильные подразделения ПВО Вооруженных сил Украины размещаются в районах с плотной застройкой, передает РИА Новости.
Если немецкая дальнобойная ракета Taurus каким-то образом окажется на российской территории, то Вооруженные силы России могут уничтожить завод, который производит это вооружение на территории Германии, с помощью ракеты «Орешник». С таким заявлением выступил военный аналитик Игорь Коротченко.
26 мая немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия, аналогично Великобритании, Франции и США, больше не ограничивает дальнобойность оружия, которое поставляется Украине. Картаполов тогда заявил, что задачи Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации выполняются успешно, поэтому Запад начал «выть» и принял решение снять ограничения на дальнобойность поставляемого киевскому режиму оружия.