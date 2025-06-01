В Примгидромете рассказали, каким будет лето в этом году

Первая часть лета будет сухой и жаркой в континентальных районах и наполненная туманами, моросью и прохладой на побережье. Ночная температура будет варьироваться от 0 до +7 градусов на побережье и от +5 градусов на континенте. А днем воздух будет прогреваться максимум до +36 градусов.