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В Примгидромете рассказали, каким будет лето в этом году

Теплое и влажное лето ожидает жителей и гостей Приморского края.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 54% 752 мм рт. ст. +15°
Источник: Финансы Mail

Летняя погода в этом году будет разнообразной. Количество осадков и температура будут меняться в зависимости от месяца. Также сильно влияет территориальное расположение. Погода на побережье и континенте будет разной.

Первая часть лета будет сухой и жаркой в континентальных районах и наполненная туманами, моросью и прохладой на побережье. Ночная температура будет варьироваться от 0 до +7 градусов на побережье и от +5 градусов на континенте. А днем воздух будет прогреваться максимум до +36 градусов.

Вторая часть лета будет душной и влажной по погоде. Будет активно господствовать ливни и тайфуны. Суточные максимумы осадков могут достигать от 90 до 260 мм.

Самым теплым месяцем будет июль в континентальной части Приморья, а на побережье — август. Максимальная температура воздуха достигнет +40 градусов.

«Лето в Приморье — это всегда контрастная погода: жара и ливни, туманы и грозы. Поэтому наблюдать за погодой очень важно», — прокомментировала пресс-служба Примгидромета.