В Примгидромете рассказали, каким будет лето в этом году

Летняя погода в этом году будет разнообразной. Количество осадков и температура будут меняться в зависимости от месяца. Также сильно влияет территориальное расположение. Погода на побережье и континенте будет разной.
Первая часть лета будет сухой и жаркой в континентальных районах и наполненная туманами, моросью и прохладой на побережье. Ночная температура будет варьироваться от 0 до +7 градусов на побережье и от +5 градусов на континенте. А днем воздух будет прогреваться максимум до +36 градусов.
Вторая часть лета будет душной и влажной по погоде. Будет активно господствовать ливни и тайфуны. Суточные максимумы осадков могут достигать от 90 до 260 мм.
Самым теплым месяцем будет июль в континентальной части Приморья, а на побережье — август. Максимальная температура воздуха достигнет +40 градусов.
«Лето в Приморье — это всегда контрастная погода: жара и ливни, туманы и грозы. Поэтому наблюдать за погодой очень важно», — прокомментировала пресс-служба Примгидромета.