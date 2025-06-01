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Топ-5 главных новостей в Молдове 1 июня 2025: Первый день лета ударит по Молдове жарой в +30 градусов; как Молдова очутилась между Трампом и Путиным; заменит ли евро доллар в Молдове — что будет со&n

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 1 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 1 июня 2025:

1. Первый день лета ударит по Молдове жарой: Синоптики обещают неделю пекла до +30 градусов.

2. Мы снова в зоне влияния России: Как Молдова очутилась между Трампом и Путиным.

3. Это уже происходит в Молдове: Заменит ли евро доллар — что будет со сбережениями наших граждан.

4. А сосед у меня дядя Петя: Впервые стало известно, сколько стоят квартиры в знаменитом доме в Кишиневе, где жили и живут Снегур, Лучинский и другие первые лица молдавской политики.

5. «Они обязывают нас покупать газ по дорогой цене 4 лея»: Депутат ПАС попытался вразумительно объяснить завышенные тарифы в Молдове, но не смог.

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