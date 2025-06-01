В Минтрансе прокомментировали прекращение рейсов теплоходов в Братск и Балаганск

Как ранее сообщала КП-Иркутск, еще 18 марта пароходство получило проект соглашения о субсидиях, однако выделенных средств хватило бы лишь на 2,5 раза меньше рейсов, чем требуется для полноценной работы. В связи с этим движение судов может полностью прекратиться уже к 18 июля. Сейчас министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области прокомментировало ситуацию.