В Минтрансе прокомментировали прекращение рейсов теплоходов в Братск и Балаганск

Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП) объявило о прекращении пассажирских перевозок судами «Метеор» по маршрутам Иркутск — Братск и Иркутск — Балаганск. Как сообщается на сайте компании, причиной остановки движения стало отсутствие достаточного финансирования.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, еще 18 марта пароходство получило проект соглашения о субсидиях, однако выделенных средств хватило бы лишь на 2,5 раза меньше рейсов, чем требуется для полноценной работы. В связи с этим движение судов может полностью прекратиться уже к 18 июля. Сейчас министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области прокомментировало ситуацию.
— В ходе отбора перевозчиков по маршруту «Иркутск — Братск» единственным участником, подавшим заявку, стало Восточно-Сибирское речное пароходство. После рассмотрения документов компании было направлено официальное письмо с предложением заключить соглашение, включающее два варианта финансирования, — сообщает министерство.
Однако 30 мая компания отказалась от подписания договора, не согласившись с предложенными условиями. В Минтрансе заверили, что предпринимают меры для скорейшего решения проблемы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура начала проверку обстоятельств пожара в локомотивном депо в Тайшете.