В Курской области произошло обрушение моста

Срочная новость.
Мост обрушился в Железногорском районе Курской области. В это время по нему ехал грузовой локомотив. Пострадал один из машинистов. Инцидент произошел сегодня ночью, сообщил врио губернатора Хинштейн.
Мост обрушился в Железногорском районе Курской области. В это время по нему ехал грузовой локомотив. Пострадал один из машинистов. Инцидент произошел сегодня ночью, сообщил врио губернатора Хинштейн.
Срочная новость.
Мост обрушился в Железногорском районе Курской области. В это время по нему ехал грузовой локомотив. Пострадал один из машинистов. Инцидент произошел сегодня ночью, сообщил врио губернатора Хинштейн.