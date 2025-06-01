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В Курской области произошло обрушение моста

Мост обрушился в Железногорском районе Курской области. В это время по нему ехал грузовой локомотив. Пострадал один из машинистов. Инцидент произошел сегодня ночью, сообщил врио губернатора Хинштейн.

Срочная новость.

Мост обрушился в Железногорском районе Курской области. В это время по нему ехал грузовой локомотив. Пострадал один из машинистов. Инцидент произошел сегодня ночью, сообщил врио губернатора Хинштейн.