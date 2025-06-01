Выяснилось, как сохранить работу WhatsApp на старом телефоне после 1 июня

После 1 июня 2025 года мессенджер WhatsApp прекратит поддержку ряда устаревших моделей смартфонов. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал в диалоге с aif.ru, что делать пользователям, чтобы сохранить доступ к приложению.
Эксперт уточнил, что все зависит от того, почему именно прекратится поддержка.
«Если дело в операционной системе, то достаточно будет ее обновить. А если проблема в самом “железе”, в модели телефона, тогда уже без замены устройства не обойтись. Тут зависит от конкретных причин», — отметил он.
Говоря о хакнутых (модифицированных) версиях WhatsApp, которые иногда могут продолжать работать на старых устройствах после прекращения официальной поддержки, эксперт отметил, что их использование несет значительные риски для безопасности.
«Хакнутые версии скачивать я бы не советовал. Во-первых, их, скорее всего, нет. А во-вторых, это небезопасно. Приложения все равно обновятся — можно попробовать запретить автообновления, но протоколы могут поменяться, и старые версии просто перестанут работать», — объяснил собеседник.
Алексей Раевский подчеркнул, что лучший выход — заранее позаботиться об обновлении или замене устройства, если оно действительно устарело и не поддерживается.
Напомним, с 1 июня 2025 года WhatsApp перестанет работать на смартфонах с iOS 15.1 и ниже, а также на Android ниже версии 5.1. Под ограничение попадают, в частности, iPhone 5s, 6 и 6 Plus. Владельцы iPhone 6s, 6s Plus и первого SE смогут продолжить пользоваться приложением при обновлении до iOS 15.8.4.