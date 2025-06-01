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В Госдуме предложили отменить ОГЭ

Депутаты предложили вернуться к традиционной форме письменных и устных экзаменов.

Источник: Аргументы и факты

Члены Государственной Думы, представляющие партию «Справедливая Россия — За правду», направили обращение к министру просвещения Сергею Кравцову. В обращении предлагается рассмотреть возможность отказа от ОГЭ и возвращения к традиционным формам экзаменов — письменным и устным.

Инициативу поддержали лидер партии, депутат Государственной Думы Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Государственной Думы Яна Лантратова.

В обращении говорится о необходимости обсудить изменения в системе итоговой аттестации для учащихся, которые завершают обучение по основным образовательным программам основного общего образования. В качестве альтернативы предлагается вернуться к традиционным формам итоговой аттестации, таким как письменные и устные экзамены.

Авторы обращения считают, что такой подход позволит снизить психологическое напряжение у учащихся, повысить ответственность учителей за объективность оценки знаний, исключить возможность списывания, укрепить доверие между участниками образовательного процесса и оптимизировать бюджетные расходы за счёт отказа от дорогостоящих мер по организации ОГЭ.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в 2025 году принципиально менять что-либо в порядке проведения ЕГЭ не планируется.