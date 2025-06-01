В Госдуме предложили отменить ОГЭ

В обращении говорится о необходимости обсудить изменения в системе итоговой аттестации для учащихся, которые завершают обучение по основным образовательным программам основного общего образования. В качестве альтернативы предлагается вернуться к традиционным формам итоговой аттестации, таким как письменные и устные экзамены.