В Госдуме предложили отменить ОГЭ

Члены Государственной Думы, представляющие партию «Справедливая Россия — За правду», направили обращение к министру просвещения Сергею Кравцову. В обращении предлагается рассмотреть возможность отказа от ОГЭ и возвращения к традиционным формам экзаменов — письменным и устным.
Инициативу поддержали лидер партии, депутат Государственной Думы Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Государственной Думы Яна Лантратова.
В обращении говорится о необходимости обсудить изменения в системе итоговой аттестации для учащихся, которые завершают обучение по основным образовательным программам основного общего образования. В качестве альтернативы предлагается вернуться к традиционным формам итоговой аттестации, таким как письменные и устные экзамены.
Авторы обращения считают, что такой подход позволит снизить психологическое напряжение у учащихся, повысить ответственность учителей за объективность оценки знаний, исключить возможность списывания, укрепить доверие между участниками образовательного процесса и оптимизировать бюджетные расходы за счёт отказа от дорогостоящих мер по организации ОГЭ.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в 2025 году принципиально менять что-либо в порядке проведения ЕГЭ не планируется.