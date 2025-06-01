ВСУ потеряли свыше 200 тысяч военных за пять месяцев 2025 года

По данным еженедельных и суточных сводок Минобороны РФ, ВСУ за пять месяцев потеряли около 69,2 тысячи военных в зоне группировки войск «Центр», в зоне группировки «Север» — примерно 42,9 тысячи бойцов, «Запад» — 40,5 тысячи, «Юг» — 36,6 тысячи, «Восток» — 23,9 тысячи, «Днепр» — 10,6 тысячи.