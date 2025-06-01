Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли свыше 200 тысяч военных за пять месяцев 2025 года

ВСУ за пять месяцев потеряли около 69,2 тысячи военных в зоне группировки войск «Центр».

Источник: Аргументы и факты

Потери ВСУ превысили 220 тысяч человек убитыми и ранеными за первые пять месяцев 2025 года, подсчитало агентство ТАСС.

По данным еженедельных и суточных сводок Минобороны РФ, ВСУ за пять месяцев потеряли около 69,2 тысячи военных в зоне группировки войск «Центр», в зоне группировки «Север» — примерно 42,9 тысячи бойцов, «Запад» — 40,5 тысячи, «Юг» — 36,6 тысячи, «Восток» — 23,9 тысячи, «Днепр» — 10,6 тысячи.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ в боях на рубежах ЛНР потеряли 4,4 тысячи бойцов за неделю.

При этом, по словам военного волонтера Романа Алехина, ежедневные потери украинских войск на курском направлении превышают 100 человек.