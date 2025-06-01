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Рыбный фестиваль проходит в Москве

Гости мероприятия могут поучаствовать в мастер-классах и испытать свои силы на магнитной рыбалке. Профессиональные повара проводят кулинарные батлы. Вечером посетители услышали концерты музыкантов.

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Гости мероприятия могут поучаствовать в мастер-классах и испытать свои силы на магнитной рыбалке. Профессиональные повара проводят кулинарные батлы. Вечером посетители услышали концерты музыкантов.