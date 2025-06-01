ВСУ расстреляли группу мирных жителей в Часовом Яре — пленный

Попавший в плен украинский военнослужащий заявил, что командование ВСУ отдало приказ открыть огонь по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться из Часового Яра с белым флагом. Соответствующее видео с его показаниями имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам пленного, гражданские лица вышли из дома в сторону завода с белым флагом. После доклада об этом командованию ВСУ последовал приказ открыть огонь:
«Вышли с белым флагом и начали отходить. Наши, когда это заметили, доложили руководству, что гражданские уходят в сторону завода… Вот им было приказано открыть огонь…. Наши открыли огонь из стрелкового оружия и не только», сказал он.
Пленный признал, что в результате гражданские лица погибли, и такие приказы нельзя выполнять, а сам он «не знает, как с этим жить».
Ранее сообщалось, что бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка взяли в плен группу военнослужащих ВСУ в Часовом Яре. По данным агентства, пленные две недели помогали российским десантникам, передавая своему командованию ложную информацию, мотивируя это безразличием украинского руководства.