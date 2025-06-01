Пособие для авторов украинских школьных учебников истории рекомендует избегать терминов вроде «польский гнёт» при описании событий XV-XVI веков. Об этом сообщает РИА Новости на основе изучения документа.
Согласно пособию, частый передел украинских земель между ВКЛ, Польшей и Московским царством в XV веке привёл к ухудшению положения местного населения. Авторам рекомендуется исключить эмоциональные оценки. Так, прямым текстом рекомендуется избегать выражений: «польский гнет», «национальное угнетение», «осквернение православной веры».
При этом документ предлагает нейтрально трактовать действия Польши, утверждая, что это «не исказит сущность исторического процесса». Конкретные явления (передача земель шляхте, закрепощение крестьян, дискриминация, ополячивание элит) допустимо описывать без оценочной лексики.
В пособии подчёркивается, что «насаждение польской культуры, языка и католичества — объективный исторический факт». Также рекомендуется избегать несправедливых, по мнению авторов, оценок политики Речи Посполитой.