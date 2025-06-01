Звезда сериала «Плевако» Всеволод Волнов попал под следствие из-за уклонения от армии

Согласно материалам дела, артист должен был явиться в военкомат для прохождения службы весной 2025 года, однако не сделал этого. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».
Волнов снимался в проектах «Плевако», «Пальцы», а также в фильме «Бабочка».
Тем временем актёр Глеб Калюжный недавно наоборот приступил к прохождению срочной службы в армии. Артист явился в военкомат по повестке и был направлен в воинскую часть. После этого СК закрыл уголовное дело об уклонении от службы против Калюжного. Артист признавался, что на его решение повлиял просмотр фильма, посвящённого событиям в Мариуполе.