Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Плевако» Всеволод Волнов попал под следствие из-за уклонения от армии

В отношении актёра Всеволода Волнова, известного по сериалу «Плевако», возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от военной службы. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно материалам дела, артист должен был явиться в военкомат для прохождения службы весной 2025 года, однако не сделал этого. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Волнов снимался в проектах «Плевако», «Пальцы», а также в фильме «Бабочка».

Тем временем актёр Глеб Калюжный недавно наоборот приступил к прохождению срочной службы в армии. Артист явился в военкомат по повестке и был направлен в воинскую часть. После этого СК закрыл уголовное дело об уклонении от службы против Калюжного. Артист признавался, что на его решение повлиял просмотр фильма, посвящённого событиям в Мариуполе.