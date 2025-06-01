Звезда сериала «Плевако» Всеволод Волнов попал под следствие из-за уклонения от армии

Тем временем актёр Глеб Калюжный недавно наоборот приступил к прохождению срочной службы в армии. Артист явился в военкомат по повестке и был направлен в воинскую часть. После этого СК закрыл уголовное дело об уклонении от службы против Калюжного. Артист признавался, что на его решение повлиял просмотр фильма, посвящённого событиям в Мариуполе.