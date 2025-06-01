На актера сериала «Плевако» Волнова заведено дело об уклонении от армии

Возбуждено уголовное дело против актера Всеволода Волнова, он известен по сериалу «Плевако». Дело связано с уклонением от службы в армии (статья 328 УК РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточняет собеседник агентства, Волнову следовало отправиться на службу в апреле 2025 года, однако артист не явился. Всеволод Волнов также снимался в фильме «Бабочка» и таком проекте как «Пальцы». В мае Волнову исполнилось 27 лет. Сам артист пока не комментировал ситуацию.
Ранее KP.RU сообщал, что известный актер Глеб Калюжный 27 мая отправился на срочную службу. К пункту сбора он подъехал на шикарном автомобиле под композицию из сериала «Солдаты». Артист побрился налысо.