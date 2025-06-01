Назван автор, который создаст Гимн Победы после окончания СВО

Известный российский поэт-песенник Вадим Цыганов рассказал о готовности создать Гимн Победы после того, как завершится специальная военная операция. Об этом сообщает РИА Новости.
«Однозначно да, готов. Ведь творчество — это от слова творец. Искусство — это от слова искушение. Народ будет праздновать, и мы, как творцы, будем праздновать, ликовать. И, конечно, будет песня, потому что песня — это высшее выражение эмоций, это как молитва. Гимн состоится, если господь управит и время. Внутри я готов и надеюсь на божие провидение», — поделился Цыганов.
Поэт также отметил, что в День Победы состоялась презентация нового альбома певицы Вики Цыгановой «Vиктория». Мероприятие прошло в Истре. Однако, по признанию Цыганова, песни из этого альбома первыми услышали участники СВО, перед которыми выступала исполнительница.
Помимо живого выступления на передовой бойцам ВС РФ передали записи композиций, так как они не могли лично присутствовать на презентации в Подмосковье.