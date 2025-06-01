Назван автор, который создаст Гимн Победы после окончания СВО

«Однозначно да, готов. Ведь творчество — это от слова творец. Искусство — это от слова искушение. Народ будет праздновать, и мы, как творцы, будем праздновать, ликовать. И, конечно, будет песня, потому что песня — это высшее выражение эмоций, это как молитва. Гимн состоится, если господь управит и время. Внутри я готов и надеюсь на божие провидение», — поделился Цыганов.