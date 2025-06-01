Глэмпинг и экотропу построят на озере в Хабаровском крае

В селе Верхняя Эконь губернатору представили идею историко-этнографического парка. По его словам, в проект нужно включать местных жителей, усиливать культурную составляющую и искать устойчивые источники финансирования. Здесь же он посетил школьный этнографический музей. Его экспозиции уже увидели туристы из 48 стран. Самыми ценными считаются сэвэны — обереги, которым больше 150 лет.