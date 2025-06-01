Глэмпинг и экотропу построят на озере в Хабаровском крае

В Хабаровском крае ищут новые точки притяжения для туристов. Власти делают ставку на этнографию, экологию и комфортный отдых. Губернатор Дмитрий Демешин лично посмотрел, как работают проекты и что еще нужно улучшить. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В селе Верхняя Эконь губернатору представили идею историко-этнографического парка. По его словам, в проект нужно включать местных жителей, усиливать культурную составляющую и искать устойчивые источники финансирования. Здесь же он посетил школьный этнографический музей. Его экспозиции уже увидели туристы из 48 стран. Самыми ценными считаются сэвэны — обереги, которым больше 150 лет.
«Это место наполнено духом истории и традиций. Мы должны привести сюда массовый туризм, чтобы население зарабатывало, чтобы улучшалась инфраструктура, в том числе туристическая», — сказал Дмитрий Демешин.
Во второй части поездки глава региона побывал на базе отдыха «Озеро Хрустальное». Здесь развивают круглогодичный досуг: летом — катамараны и рыбалка, зимой — каток и лыжи. Планируется запуск глэмпинга и экологической тропы. Бизнес получает субсидии на развитие.