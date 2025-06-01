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Диетолог Поляков сообщил, сколько можно съедать черешни за сезон для пользы

Диетолог назвал оптимальное количество потребления черешни в день.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько можно съедать черешни за сезон.

«В сезон количество потребления тех или иных ягод или фруктов зависит от потребности организма, от насыщения», — отметил эксперт.

То есть, пояснил Поляков, если в какой-то момент человек понимает, что насытился черешней, естественно, нужно довериться организму и приостановить ее потребление.

«Даже если этот продукт еще находятся в продаже», — отметил Поляков.

Он также добавил, что оптимально количество потребления черешни в день — порядка 400−500 граммов.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что ягоды, в том числе черешню, необходимо есть дозированными порциями, иначе может начаться вздутие и брожение.

Напомним, управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко сообщила, когда снизятся цены на черешню.