Диетолог Поляков сообщил, сколько можно съедать черешни за сезон для пользы

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько можно съедать черешни за сезон.
«В сезон количество потребления тех или иных ягод или фруктов зависит от потребности организма, от насыщения», — отметил эксперт.
То есть, пояснил Поляков, если в какой-то момент человек понимает, что насытился черешней, естественно, нужно довериться организму и приостановить ее потребление.
«Даже если этот продукт еще находятся в продаже», — отметил Поляков.
Он также добавил, что оптимально количество потребления черешни в день — порядка 400−500 граммов.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что ягоды, в том числе черешню, необходимо есть дозированными порциями, иначе может начаться вздутие и брожение.
Напомним, управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко сообщила, когда снизятся цены на черешню.