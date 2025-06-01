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Военблогер Федоров разобрал, как был сбит F-16, за который заплатили 15 млн

29 мая состоялось награждение 12 российских военнослужащих, участвовавших в ликвидации истребителя ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Операцию, в результате которой российские военнослужащие сбили F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ), прокомментировал aif.ru военблогер Кирилл Федров.

«Это было коллективное сбитие по принципу загона зверя во время охоты. Они, расчёт С-400, и два Су-35, работали совместно, заставив F-16 маневрировать. Сбил в итоге один из Су-35», — объяснил он.

Как стало известно, 29 мая прошло награждение 12 российских военнослужащих, участвовавших в ликвидации первого F-16 в зоне специальной военной операции. Им вручили сертификат на 15 миллионов рублей от компании «ФОРЭС».