В Красноярске заметили следы медведей в «Гремячей гриве» и «Бобровом логу»

Об этом сообщили несколько источников.
Администрация экопарка «Гремячая грива» предупреждает жителей и гостей Красноярска о повышенной активности медведей в лесных районах. Как сообщает пресс-служба парка, медведи способны преодолевать до 30 километров за сутки, что увеличивает вероятность встречи с ними даже на маркированных туристических маршрутах. Гостей призывают не паниковать и соблюдать меры безопасности при походах в лес.
Кроме того, первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в своем телеграм-канале отметил, что медведей замечали не только в «Гремячей гриве», но и в Дивногорске, «Бобровом логу» и в окрестностях Серебряниковского пруда.
Жителям рекомендуется быть осторожными и внимательно следить за окружающей природой.
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