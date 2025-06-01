В Красноярске заметили следы медведей в «Гремячей гриве» и «Бобровом логу»

Администрация экопарка «Гремячая грива» предупреждает жителей и гостей Красноярска о повышенной активности медведей в лесных районах. Как сообщает пресс-служба парка, медведи способны преодолевать до 30 километров за сутки, что увеличивает вероятность встречи с ними даже на маркированных туристических маршрутах. Гостей призывают не паниковать и соблюдать меры безопасности при походах в лес.