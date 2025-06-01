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В Красноярске заметили следы медведей в «Гремячей гриве» и «Бобровом логу»

Об этом сообщили несколько источников.

Об этом сообщили несколько источников.

Администрация экопарка «Гремячая грива» предупреждает жителей и гостей Красноярска о повышенной активности медведей в лесных районах. Как сообщает пресс-служба парка, медведи способны преодолевать до 30 километров за сутки, что увеличивает вероятность встречи с ними даже на маркированных туристических маршрутах. Гостей призывают не паниковать и соблюдать меры безопасности при походах в лес.

Кроме того, первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в своем телеграм-канале отметил, что медведей замечали не только в «Гремячей гриве», но и в Дивногорске, «Бобровом логу» и в окрестностях Серебряниковского пруда.

Жителям рекомендуется быть осторожными и внимательно следить за окружающей природой.

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