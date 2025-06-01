Летний уход за ушами: Врач раскрыла опасные заблуждения в гигиене ушей

Многим знакомы неприятные ощущения (а иногда и резкая боль) во время взлёта и посадки самолёта. Чтобы предупредить такие ситуации, важно проследить не только за здоровьем уха, но и носа. Если предстоит полёт, но как назло случился острый ринит (насморк) и носовое дыхание затруднено, можно использовать сосудосуживающие капли или спреи для носа. Капли используются перед взлётом и посадкой (по 2 дозы в каждую ноздрю), если полёт длится более 3-х часов, если менее — достаточно одного приёма, только перед взлётом.