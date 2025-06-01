Летний уход за ушами: Врач раскрыла опасные заблуждения в гигиене ушей

«Серные массы в слуховом проходе, или пробки, долгое время могут никак не беспокоить своего “хозяина”, но при попадании воды в ухо появляется чувство заложенности», — предупреждает эксперт.
По словам специалиста, частое купание и повышенная влажность могут спровоцировать образование серных пробок и воспаление наружного слухового прохода. Врач настоятельно не рекомендует использовать ватные палочки или фитосвечи при дискомфорте и заложенности в ушах.
«В интернете нередко можно встретить рекомендации по лечению фитосвечами. Но при нагревании свечи, а, следовательно, и уха, происходит активное размножение бактерий в наружном слуховом проходе, а как следствие, может развиться наружный отит», — рассказала собеседница Life.ru.
Руденко рекомендует обращаться к ЛОР-врачу при появлении жалоб, а также использовать влагостойкие беруши или защитные наклейки при купании. В случае попадания насекомого в ухо следует закапать 2−3 капли растительного масла или глицерина и в самое ближайшее время обратиться к врачу.
«Спирт, йод, зелёнку использовать нельзя! Ватные палочки или любые другие тонкие острые предметы могут протолкнуть насекомое ближе к барабанной перепонке, что может привести к нарушению её целостности или травме наружного слухового прохода», — сообщила сурдолог.
Многим знакомы неприятные ощущения (а иногда и резкая боль) во время взлёта и посадки самолёта. Чтобы предупредить такие ситуации, важно проследить не только за здоровьем уха, но и носа. Если предстоит полёт, но как назло случился острый ринит (насморк) и носовое дыхание затруднено, можно использовать сосудосуживающие капли или спреи для носа. Капли используются перед взлётом и посадкой (по 2 дозы в каждую ноздрю), если полёт длится более 3-х часов, если менее — достаточно одного приёма, только перед взлётом.
При заложенности ушей во время полёта помогут самопродувание слуховых труб, зевание, глотание слюны или воды и движения челюстью.
На отдыхе иногда предлагают развлечения в виде дайвинга или снорклинга. Но если у вас случился острый ринит или заложен нос, погружение даже на небольшую глубину может спровоцировать развитие среднего отита или синусита. А при погружении на большую глубину повышается риск развития баротравмы барабанной перепонки.
Эксперт добавила, что музыку стоит слушать на 50−60% от максимума и не более одного часа подряд. Потом необходим перерыв, общее время использования наушников также не должно быть более 2−3 часов в день. Врач также посоветовала не забывать наносить солнцезащитный крем на ушные раковины и область носа.
Ранее врач-онколог Андрей Нефёдов рассказал о способах облегчения никотиновой абстиненции при отказе от курения. Специалист отметил, что первые недели после отказа от никотина сопровождаются стрессом и эмоциональными трудностями из-за снижения выработки дофамина. Он рекомендовал использовать успокоительные препараты, заниматься спортом, правильно питаться и пить больше воды. Врач также отметил важность психологической поддержки и использования трекеров отказа от курения.