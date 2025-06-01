Волонтер Дондоков: тысячи добровольцев тушат пожары в Забайкалье

Помогать на пожаре, безусловно, тяжело для организма. Это дым, это пепел, который летит в глаза, это время — работать мы можем и сутками, в зависимости от ситуации, погодных условий. Где-то можно потратить на тушение два часа, а где-то — десять. Но когда ты приезжаешь в лес и видишь, как все это горит, ты забываешь о том, что тебе тяжело, что сложно дышать и так далее. Ты просто идешь и тушишь, тушишь, столько, сколько потребуется. По крайней мере, лично у меня так. Моя внутренняя часть, моя составляющая души забывает о всех сложностях. Потому что жаль видеть, сколько деревьев гибнет. Ведь если основание сгорело, то все, дерево потом срубается. А лес — это то, чем мы дышим, это наш кислород, наше достояние. Поэтому внутренне так обидно и больно от того, сколько лесов выгорает, и надо помочь остановить это.