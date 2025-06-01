В Госдуме напомнили о штрафах за шум в многоквартирных домах

В столице за проведение шумных работ в неположенное время предусмотрены санкции: от 500 до 4 000 рублей — для граждан, от 4 000 до 8 000 — для индивидуальных предпринимателей, от 40 тысяч до 80 тысяч — для юрлиц. В Подмосковье штрафы варьируются от 1 000 до 3 000 рублей для физлиц, от 5 000 до 10 000 — для ИП, и от 20 тысяч до 50 тысяч — для организаций.