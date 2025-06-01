Депутат Слабунова спрогнозировала рост числа конфликтов жителей Карелии с туристами

И недовольные, и предпринимательницы охотно общаются с журналистами — кажется, что им важно убедить в своей правоте каждого заинтересовавшегося. Но любую деталь оппоненты преподносят по-своему. Предпринимательницы рассказывают, что вкладываются в деревню: например, кроме мельницы, проект которой сейчас на паузе из-за протестов, восстановили дом культуры, хотят обустроить общую зону отдыха на берегу местной реки (это один из спорных участков). Критики в ответ говорят, что женщины «решили, что они хозяйки всей деревни» и делают все ради своей выгоды. Припоминают про концлагерь и оскорбление памяти — Хребтова отвечает, что раньше на месте концлагеря была просто свалка, которую на фоне развития деревни бизнес помог убрать и поставить памятный знак.