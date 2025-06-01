Демографический облик города навсегда изменился из-за массовой гибели и эвакуации людей

Около трети жилого фонда было повреждено или уничтожено, а полторы тысячи домов нуждались в капитальном восстановлении. По сути, их требовалось перестроить заново, а те или иные повреждения имели почти все здания в городе. Тысячи деревянных домов во время блокады разобрали на дрова, и на их месте требовалось построить что-то новое. Ремонт начали с малоповрежденных зданий, независимо от их местоположения, просто потому, что его можно было провести быстро. При этом мысли планировщиков посвящены были уже мирной жизни. Так, многие квартиры перестраивали в маленькие и тесные, но односемейные: все опросы показывали, что лучше крошечная кухня без окон в своей квартире, чем огромная кухня в коммуналке.