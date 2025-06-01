Генетик Крутовский: дети, позже начавшие ходить, в среднем умнее и образованнее

«Все 70 тысяч человек были прогенотипированы и имели задокументированные данные об их раннем развитии. Причем некоторым сейчас уже за 80 лет. Ученые нашли 11 генов, от генотипов которых зависит время начала хождения. Они определили, что на 75% это начало определяется средой, а 25% дают гены. Но самое интересное, что матери, которые расстраиваются, что малыш все никак не пойдет, делают это зря. Малыш, который делает свой первый шаг в конце периода, определяемого как норма, не только более интеллектуален в среднем, но и менее склонен к развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)», — объяснил профессор Крутовский.