Генетик Крутовский: дети, позже начавшие ходить, в среднем умнее и образованнее

До сих пор многое в развитии младенцев остается непонятным и передается из поколения в поколение в формате «бабушкиных рассказов». При этом у ученых уже есть точный ответ о правдивости некоторых таких «мифов». В том, сколько генов младенец на самом деле получает от мамы и от папы, все ли новорожденные безусловно любят мать и почему позднее начало ходьбы у ребенка — это совсем не плохо, «Газета.Ru» в день защиты детей разбиралась вместе с генетиком Константином Крутовским.
По 50% генов от папы и мамы?
Принято считать, что у каждого ребенка 50% генов от папы и 50% — от мамы. Но генетики, повторяя известный анекдот, отмечают: «есть нюанс».
«Приблизительно это так, но есть интересные и важные детали. Прежде всего, надо отметить, что ~мальчики получают больше генов от мамы, чем от папы~. Это объясняется тем, что дочь получает две полноценных Х-хромосомы, каждая из которых содержит примерно 1100−1200 генов, — одну от мамы и одну от папы. А сын получает только одну Х-хромосому от мамы и маленькую У-хромосому от папы (на ней — примерно 200−300 генов). То есть дочки получают больше генов от отца, чем сыновья», — рассказал «Газете.Ru» генетик, профессор Сибирского федерального университета и Геттингенского университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Константин Крутовский.
Есть еще гены, которые передаются через митохондриальный геном, — они ~наследуются исключительно от мамы~, которая передает внутриклеточные органеллы-митохондрии через яйцеклетку.
«Они имеют строго материнское наследование, от отца митохондриальные гены не передаются. Их всего 37. Их получают как дочки, так и сыновья, но только от матери», — объяснил Крутовский.
Есть и еще один нюанс. У матери и отца может быть разное количество копий генов — то есть повторов одних и тех же генов в геноме. Для каких-то генов у матери может быть больше копий, чем у отца, или наоборот.
«Многие гены имеют множественные копии. Влияет ли это на что-то? Да, копийность может влиять на признаки. Это сейчас горячая тема в генетике, она активно изучается в лабораториях по всему миру. Допустим, у матери три копии гена, а у отца — четыре. И то, и другое может быть нормой. Но дупликации некоторых генов могут приводить к онкологическим и другим заболеваниям — например, к синдрому Шарко-Мари-Тута типа 1A, связанному с дупликацией гена PMP22, которая вызывает повреждение периферических нервов», — рассказал генетик.
Так сколько же генов у человека, если считать и копии? По словам профессора Крутовского, всего около 43 000−50 000.
Различия по общему числу генов между отдельными людьми могут быть весьма существенным. Например, ген AMY1, кодирующий фермент амилаза, необходимый для переваривания крахмала, может быть представлен 2−15 копиями; ген TSPY на Y-хромосоме, ответственный мужскую фертильность, — 20−40 копиями; а за рецепторы восприятия запахов у человека отвечают более 800 разных генов, многие из которых — с копиями. Получается, что при наследовании ребенок может получить разное количество копий генов как от матери, так и от отца.
А вот с числом хромосом все просто. Половину хромосом ребенок получает от мамы, а другую — от папы: по 23 от каждого из родителей.
Малыш поздно пошел — это плохо?
Недавно в научном журнале «Nature Human Behaviour» вышла статья о связи времени начала ходьбы у 70 тысяч младенцев с последующим уровнем интеллекта и образованием во взрослой жизни. Вопреки ожидаемому, результаты показали, что генетическая предрасположенность к более позднему началу ходьбы способствует высокой умственной работоспособности.
То есть, если малыш пошел поздно, но в переделах нормы — в возрасте от 8 до 18 месяцев — то, вероятно, он будет интеллектуально успешнее тех, кто начал шагать в 8−9 месяцев.
«Все 70 тысяч человек были прогенотипированы и имели задокументированные данные об их раннем развитии. Причем некоторым сейчас уже за 80 лет. Ученые нашли 11 генов, от генотипов которых зависит время начала хождения. Они определили, что на 75% это начало определяется средой, а 25% дают гены. Но самое интересное, что матери, которые расстраиваются, что малыш все никак не пойдет, делают это зря. Малыш, который делает свой первый шаг в конце периода, определяемого как норма, не только более интеллектуален в среднем, но и менее склонен к развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)», — объяснил профессор Крутовский.
Способность ходить требует практики и движения, поэтому взаимосвязь с СДВГ довольно логична.
«Дети с более высоким уровнем активности или меньшей концентрацией внимания могут в среднем больше двигаться, тем самым приобретая больше навыков в движении, укрепляя мышцы и тренируясь, что в конечном итоге приводит к более раннему началу ходьбы», — отмечают авторы статьи в «Nature Human Behaviour».
Кроме того, ученые обнаружили, что более позднее начало ходьбы генетически связано с усилением кортикальной складчатости в подростковом и взрослом возрасте в областях, участвующих в соматосенсорной обработке движений в мозге. Получается, что и координация у таких детей в результате лучше.
«Исторические данные свидетельствуют о том, что у большинства детей, начавших ходить поздно, нет диагностированных с медицинской точки зрения нарушений развития. В свете наших выводов будущие исследования должны быть направлены на изучение того, может ли ранняя ходьба быть полезным сигналом, указывающим на вероятность СДВГ или трудностей в обучении», — говорится в статье.
Все дети привязаны к маме?
Еще один «неоспоримый» факт опровергнут учеными-генетиками: не все дети безусловно привязаны к маме, а только те, у которых хорошо работают опиоидные рецепторы.
Заблокировав работу опиоидных рецепторов у детенышей мышей, ученые обнаружили, что те больше не зовут свою маму, да и вообще не отличают ее по запаху от чужой.
Исследование было проведено итальянскими генетиками под руководством Франчески Д’Амато из Института неврологии, психобиологии и психофармакологии CNR в Риме.
Ученые утверждают, что именно опиоиды и дофаминовая система вознаграждения дают детенышам животных удовольствие от прикосновения к маме и способствуют формированию между ними прочной связи, которую и называют любовью. В организме человека с опиоидами могут взаимодействовать четыре разных рецептора, и если заблокировать их действие, «любовь» сразу пропадает.
Исследователи выдвинули гипотезу, что так как опиоидная система контролирует социальное поведение, она, следовательно, играет роль и в нейропсихиатрических расстройствах, таких как аутизм. Позже немецкие ученые из Марбурга проверили эту гипотезу и получили утвердительный ответ.
«В этом как раз нет ничего удивительного. Опиоидные рецепторы связаны с выделением эндорфинов и других гормонов удовольствия. Влияние на них приносит приятные ощущения, поэтому и наркотики так эффективны. Они действуют через те же опиоидные рецепторы. Поглаживания, ласка — в том числе и материнская, — приятны, так как работают те же рецепторы. Эволюцией так было сделано, чтобы ребенок был привязан к матери и мать о нем заботилась. Мутации в генах, контролирующих эти рецепторы, нарушают выработку гормонов удовольствия. А если нет удовольствия, то нет и привязанности», — пояснил генетик Крутовский.
Д’Амато в своем исследовании генетически модифицировала мышей так, чтобы у них родились детеныши с отсутствием обеих копий гена μ-опиоидного рецептора.
Сначала исследователи удалили маму из жилого помещения и через пять минут подвергли детенышей воздействию незнакомой среды. Обычные восьмидневные детеныши непрерывно кричали, когда их помещали в стакан с чистой подстилкой, и они же кричали примерно вдвое меньше, когда в стакане был старый, пахнущий матерью пух.
А вот мутантные мыши почти не кричали в обеих ситуациях. При этом отсутствие визга было связано не с неспособностью чувствовать запах или реагировать на неблагоприятные обстоятельства: когда к ним подсадили угрожающих их жизни самцов, мутантные детеныши визжали даже сильнее, чем обычные.
Затем исследователи проверили, проявляют ли детеныши какие-либо предпочтения в отношении знакомых запахов. Мышам дали возможность выбирать между своим собственным местом и гнездом чужой мамы. Все обычные мыши выбирали свое собственное, но только треть детенышей, у которых отсутствовал μ-опиоидный рецептор, отправились домой.
«Мышата не могли различать мам», — приводит слова Д’Амато журналистка Мэри Бекман.
Поэтому не все младенцы любят своих мам, а только те, у которых в порядке опиоидные рецепторы, и тут генетика сыграла свою роль.