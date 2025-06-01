Infobae: в Венесуэле арестован глава российско-венесуэльской торговой палаты

CAVENRU работает над устранением барьеров в логистике между Россией и Венесуэлой. В 2023 году Фроленко анонсировал планы по созданию собственной судоходной компании для организации прямых поставок между портами двух стран. В интервью венесуэльским СМИ он также рассказывал о проектах по экспорту венесуэльского кофе, какао и тропических фруктов в Россию, а также о продвижении российских товаров на южноамериканский рынок.