В Ташкенте продолжается демонтаж вывесок и пристроек: власти объяснили, зачем это делается

«Шум и гул не нравятся никому. Но кроме звуковой перегрузки существует ещё и визуальная — информационный и световой шум. Он действует незаметно, но не менее утомительно: перегружает зрительно, раздражает, создаёт ощущение хаоса. Чтобы сохранить в городе порядок, стиль и комфорт, важно не только строить новое, но и системно наводить порядок в существующем», — подчеркнули в хокимияте.