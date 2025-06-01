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В Ташкенте продолжается демонтаж вывесок и пристроек: власти объяснили, зачем это делается

Vaib.uz (Узбекистан. 1 июня). В соцсетях множатся жалобы предпринимателей: по их словам, сотрудники служб благоустройства без предупреждения срезают вывески, сносят пристройки и рекламные конструкции. Видео и фотографии, на которых рабочие демонтируют элементы фасадов и надстроек активно распространяются в Telegram и Facebook.

Источник: Vaib.Uz

Однако в столичной администрации на это ответили однозначно: все действия осуществляются строго в рамках закона, и главная цель — внедрение единого дизайн-кода для внешнего облика города, включая вывески, табло и рекламу.

«Шум и гул не нравятся никому. Но кроме звуковой перегрузки существует ещё и визуальная — информационный и световой шум. Он действует незаметно, но не менее утомительно: перегружает зрительно, раздражает, создаёт ощущение хаоса. Чтобы сохранить в городе порядок, стиль и комфорт, важно не только строить новое, но и системно наводить порядок в существующем», — подчеркнули в хокимияте.

Чиновники напомнили, что ещё в прошлом году власти начали мероприятия по ограничению яркости LED-экранов и панелей, хаотично установленных на улицах. Особое внимание уделяется уровню освещённости в тёмное время суток, чтобы свет от конструкций не мешал жителям и не отвлекал водителей.

В связи с этим был внедрён специальный регламент размещения внешних конструкций, который включает: чёткие требования к размерам и оформлению, единый визуальный стиль, строго определённые места установки и обязательное наличие разрешений и согласований.

Параллельно проводится плановая работа по демонтажу временных, несанкционированных сооружений, включая террасы, киоски и навесы, установленные без документов.

Отдельный упор делается на борьбу с «самозахватом»: установкой шлагбаумов, ограждений, а также незаконным оборудованием парковок на зелёных зонах и общественных пространствах. Такие действия нарушают правила благоустройства и искажают архитектурный облик города.

«Мы делаем город чище, современнее и комфортнее. Каждая аккуратная деталь — вклад в образ столицы, в которой хочется жить, работать и которой можно гордиться. Так давайте вместе делать наш город лучше!» — отметили в городской администрации.

Власти также напомнили горожанам, что обратиться с вопросами и жалобами по этой теме можно через специальный телеграм-бот.