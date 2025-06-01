Самой красивой девушкой планеты стала представительница Таиланда: кто победил на «Мисс Мира 2025»

В апреле 2025 года организаторы «Мисс Вселенная» лишили Опал Чуангсри титула третьей вице-мисс. Они объяснили это тем, что девушка нарушила свои обязательства по запрету на участие в других конкурсах красоты в течение действия титула, то есть год. Организаторы отметили важность выполнения победительницами своих контрактов. Также они заявили об ужесточении правил для Национальных директоров (ND) с 1 мая текущего года, чтобы сохранить целостность бренда.