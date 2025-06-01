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Богомаз заявил о подрыве моста в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сход поезда в Брянской области произошел из-за подрыва моста. Все пострадавшие были доставлены Ранее сообщалось об обрушении моста в Брянской области. В результате разрушений погибло не менее семи человек.

Срочная новость Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сход поезда в Брянской области произошел из-за подрыва моста. Все пострадавшие были доставлены Ранее сообщалось об обрушении моста в Брянской области. В результате разрушений погибло не менее семи человек.