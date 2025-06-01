СМИ: Австрия возмущена требованием Киева вернуть эвакуированных детей-инвалидов

«Все это вызывает у нас серьезные вопросы. Мы не знаем, кто конкретно и как будет обеспечивать уход за ними после возвращения», — заявил Валльнер. Он добавил, что дети, привезенные еще младенцами, воспринимают Австрию как единственный знакомый им дом, а дети постарше могут столкнуться с повторной психологической травмой, так как помнят эвакуацию. Кроме того, дети-инвалиды нуждаются в особом уходе, который в Австрии финансируется властями и включает медицинскую помощь, доступ к образованию и социализацию.