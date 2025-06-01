СМИ: Австрия возмущена требованием Киева вернуть эвакуированных детей-инвалидов

В Австрии выражают недовольство требованиями Киева вернуть на родину детей-инвалидов, эвакуированных в начале конфликта. Об этом в письме послу республики заявила экс-госсекретарь Австрийской народной партии (ÖVP) Кристине Марек, информирует «Страна.ua».
Речь идет о 52 детях в возрасте от трех до десяти лет, вывезенных из Кропивницкого. В настоящее время они находятся в учреждении SeneCura в Бургауберг-Нойдауберг, где получают постоянный уход и медицинскую помощь.
Украинские власти аргументируют необходимость возврата тем, что дети достигли возраста, когда их нужно передать под опеку или на усыновление. Однако Кристине Марек подчеркнула, что возвращение на родину представляет угрозу для их безопасности в условиях продолжающихся атак беспилотников по украинской территории.
Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Кристоф Пинтер указал, что первостепенное значение имеют интересы ребенка, и по каждому случаю должна быть проведена индивидуальная оценка.
Представитель клиники SeneCura Йоханнес Валльнер сообщил, что украинское посольство уведомило учреждение о запланированном на 1 июня возвращении детей. При этом, по его словам, сотрудников клиники не спрашивали об их готовности к переезду, уровне адаптации и состоянии здоровья.
«Все это вызывает у нас серьезные вопросы. Мы не знаем, кто конкретно и как будет обеспечивать уход за ними после возвращения», — заявил Валльнер. Он добавил, что дети, привезенные еще младенцами, воспринимают Австрию как единственный знакомый им дом, а дети постарше могут столкнуться с повторной психологической травмой, так как помнят эвакуацию. Кроме того, дети-инвалиды нуждаются в особом уходе, который в Австрии финансируется властями и включает медицинскую помощь, доступ к образованию и социализацию.
Ранее украинские аналитики подсчитали, что каждый четвертый ребенок хочет эмигрировать с Украины. По их данным, 80 процентов молодых украинцев готовы покинуть страну ради более широких возможностей, 64 процента — из желания путешествовать, а еще 40 процентов руководствуются стремлением получить образование или повысить собственную безопасность.