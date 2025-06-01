1 июня жители северных регионов России могут увидеть северное сияние

Магнитная буря, которая обрушится на Землю 1 июня, может вызвать северное сияние, рассказал aif.ru рассказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
«1 июня начнется магнитная буря, северное сияние смогут увидеть жители северных регионов и средней широты. Также еще ожидается, что в период с 4 — 8 июня магнитная буря может повториться», — отметил он.
Астроном объяснил, что мощность магнитной бури достигнет значения G4. ее причиной стал крупнейший с начала 2025 года выброс массы на Солнце, направленный в сторону Земли.