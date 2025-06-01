Юрист Поздняков предупредил о штрафах за внешний вид во время загара

Поздняков уточнил, что за подобное нарушение может быть назначен штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток. Он также предупредил, что более серьезное наказание предусмотрено за обнажение в присутствии несовершеннолетних — если будет доказан преступный умысел, такие действия могут подпадать под статью 135 УК РФ и караться лишением свободы на срок до 12 лет.