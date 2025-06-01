Юрист Поздняков предупредил о штрафах за внешний вид во время загара

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил, что желание загорать без верхней части купальника или плавок может рассматриваться как нарушение общественного порядка. По его словам, подобное поведение выражает неуважение к обществу и посягает на общественную нравственность.
Эксперт пояснил, что загорать в общественных местах законом не запрещено, однако при этом мужчины обязаны быть в плавках, а женщины — в закрытом купальнике или комплекте с верхом и низом. В противном случае, отметил он, такое поведение квалифицируется как мелкое хулиганство и влечет административную ответственность.
Поздняков уточнил, что за подобное нарушение может быть назначен штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток. Он также предупредил, что более серьезное наказание предусмотрено за обнажение в присутствии несовершеннолетних — если будет доказан преступный умысел, такие действия могут подпадать под статью 135 УК РФ и караться лишением свободы на срок до 12 лет.
Кроме того, юрист порекомендовал не оголяться вблизи церквей и других религиозных объектов, чтобы избежать недопонимания и не задеть чувства верующих, передает «Лента.ру».
Роспотребнадзор определил столичные зоны отдыха, подходящие для купания и загара этим летом. По состоянию на 30 мая разрешено плавать в семи местах, всего к приемке предъявлено 12 таких зон.