Илон Маск опроверг слухи о своей наркозависимости

Американский миллиардер, глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что информация о его наркозависимости является недостоверной.
Такое заявление он сделал после публикации программиста Пола Грэма, который прокомментировал видеозапись, сделанную в марте 2025 года. Речь идёт о ролике, в котором Маск во время обеда собрал из столовых приборов фигуру, напоминающую космический корабль.
После обнародования этих кадров ряд пользователей начали подозревать миллиардера в наркозависимости. Грэм, в свою очередь, отметил, что указанное поведение может быть не связано с этим.
«Кроме того, чтобы было ясно, я не принимаю наркотики! (Газета — прим. ред.) New York Times лгала», — написал Маск, отреагировав на сообщения в соцсети X*.
Бизнесмен добавил, что врачи якобы выписывали ему рецептурный медикамент.
Напомним, ранее New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что Маск регулярно употреблял наркотические препараты во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. 31 мая глава Белого дома подчеркнул, что его не волнуют сообщения об этом.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.