Красноярцы станут свидетелями редкого Клубничного полнолуния в июне

Обсерватория Университета Решетнева анонсировала ряд астрономических событий, которые ожидают красноярцев в начале июня.
Уже 1 июня жители города смогут наблюдать убывающую Луну, которая будет находиться рядом с Марсом в созвездии Льва. Красная планета будет видна по утрам до 23 июня.
Пик метеорного потока τ-Геркулиды ожидается в ночь с 2 на 3 июня, когда можно будет увидеть до 70 метеоров в час. Радиант потока располагается в созвездии Гончих Псов, и лучше всего наблюдать его после часа ночи, когда Луна скроется за горизонтом.
Следующий метеорный поток, Июньские Боотиды, можно будет увидеть в ночь с 27 на 28 июня, с интенсивностью до 100 метеоров в час. Луна не будет мешать наблюдениям — она зайдёт после полуночи, и небо станет темнее.
10 июня красноярцы увидят почти полную Луну, расположенную рядом с яркой звездой Антарес в созвездии Скорпиона. 19 июня спутник Земли окажется рядом с Сатурном и Нептуном в созвездии Рыб.
Одним из самых интересных событий месяца станет Клубничное полнолуние, которое можно будет наблюдать 11 июня. Это полнолуние будет находиться на самой низкой позиции, и следующее подобное явление произойдёт только в 2043 году.
Кроме того, 21 июня в 09:42 по местному времени наступит летнее солнцестояние — первый день лета в Северном полушарии и первый день зимы в Южном полушарии. В этот день солнце достигнет высоты 57,5 градусов над горизонтом в полдень, что сделает его самым длинным днем в году.