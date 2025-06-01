Красноярцы станут свидетелями редкого Клубничного полнолуния в июне

Кроме того, 21 июня в 09:42 по местному времени наступит летнее солнцестояние — первый день лета в Северном полушарии и первый день зимы в Южном полушарии. В этот день солнце достигнет высоты 57,5 градусов над горизонтом в полдень, что сделает его самым длинным днем в году.