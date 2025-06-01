Боевики ВСУ сдаются в плен из-за родственников в России

Собеседник агентства особо подчеркнул, что не стоит самостоятельно помогать военнослужащим ВСУ. Это может им только навредить. Важно, говорит он, обращаться в спецслужбы за помощью. Есть несколько каналов связи, в том числе и боты в мессенджере Telegram. Один из них — «Сохрани себе жизнь» (@SaveurLive_bot).