Боевики ВСУ сдаются в плен из-за родственников в России

Украинские боевики стали гораздо чаще сдаваться в плен после многочисленных обращений их родственников из России по разным каналам связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«В последнее время на нас все чаще начали выходить граждане и жители России, чьи родственники по иронии судьбы оказались в ВСУ. Чаще всего люди пишут постфактум, когда помочь их двоюродному брату или племяннику уже не представляется возможным», — говорится в сообщении.
Источник также отметил, что нередки случаи, когда именно обращения родственников спасают жизни солдатам ВСУ. Первоначальную связь в вэсэушниками держат их родные, а уже непосредственно перед сдачей в плен на них выходят российские спецслужбы.
Собеседник агентства особо подчеркнул, что не стоит самостоятельно помогать военнослужащим ВСУ. Это может им только навредить. Важно, говорит он, обращаться в спецслужбы за помощью. Есть несколько каналов связи, в том числе и боты в мессенджере Telegram. Один из них — «Сохрани себе жизнь» (@SaveurLive_bot).
По данным источника, в сутки может приходить более 100 обращений. Он признался, что это неудивительно, потому как без вести пропавшими значатся несколько сотен тысяч солдат ВСУ.