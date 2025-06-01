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Богомаз уточнил число постадавших при сходе поезда с рельсов под Брянском

Александр Богомаз сообщил, что 47 человек госпитализировали.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил число пострадавших из-за схода поезда с рельсов в Выгоничском районе региона.

«Количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе трое детей», — написал Александр Богомаз в Telegram.

Он добавил, что 47 человек госпитализировали, из них трое детей. По словам Александра Богомаза, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Всем оказывается квалифицированная медпомощь.

Напомним, в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста в ночь с 31 мая на 1 июня. Также случился сход пассажирского поезда, который следовал по маршруту Климов — Москва. Впоследствии сообщалось, что на Киевский вокзал столицы прибыли медицинские и психологические специалисты для оказания помощи пассажирам поезда.