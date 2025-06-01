Она провела параллель с Ливаном, который также неоднократно подвергался военным ударам. По ее словам, как и на Ближнем Востоке, трагедии мирного населения Донбасса часто остаются без внимания западных СМИ. Однако, в отличие от Ливана, где восстановление затягивается из-за политических разногласий и зависимости от иностранной помощи, в Донбассе люди активно возрождают нормальную жизнь — открывают школы, налаживают работу коммунальных служб.