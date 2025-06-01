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Журналистка из Ливана сравнила Донбасс со своей страной

Ливанская журналистка Батуль Абдалла, посетившая Донбасс во второй раз за последние месяцы, рассказала ТАСС о разрушениях гражданской инфраструктуры в результате украинских обстрелов и удивительной стойкости местных жителей.

Ливанская журналистка Батуль Абдалла, посетившая Донбасс во второй раз за последние месяцы, рассказала ТАСС о разрушениях гражданской инфраструктуры в результате украинских обстрелов и удивительной стойкости местных жителей.

«Что меня поразило больше всего в этот раз — это стойкость людей и масштаб украинских атак на гражданскую инфраструктуру. Рынки, школы, жилые дома… Не пощадили ничего», — отметила журналистка.

Она провела параллель с Ливаном, который также неоднократно подвергался военным ударам. По ее словам, как и на Ближнем Востоке, трагедии мирного населения Донбасса часто остаются без внимания западных СМИ. Однако, в отличие от Ливана, где восстановление затягивается из-за политических разногласий и зависимости от иностранной помощи, в Донбассе люди активно возрождают нормальную жизнь — открывают школы, налаживают работу коммунальных служб.

Журналистка также отметила единство и самодостаточность России, которая, несмотря на внешнее давление, продолжает поддерживать регион.

Ранее сообщалось, что российские войска с начала года уничтожили более 220 тысяч боевиков ВСУ.