Сроки выплаты пенсий омичам сдвинутся из-за длинных выходных

В июне 2025 года пенсионеры получат выплаты не в привычные даты, с 12 по 15, так как эти дни выпадают на длинные июньские выходные. Напомним, в четверг, 12 июня 2025 года, будет отмечаться День России, а всего жители будут отдыхать четыре дня — с 12 по 15 июня.