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Сроки выплаты пенсий омичам сдвинутся из-за длинных выходных

Сроки сместятся в пользу пенсионеров.

Источник: Reuters

В июне 2025 года пенсионеры получат выплаты не в привычные даты, с 12 по 15, так как эти дни выпадают на длинные июньские выходные. Напомним, в четверг, 12 июня 2025 года, будет отмечаться День России, а всего жители будут отдыхать четыре дня — с 12 по 15 июня.

По словам депутата Госдумы Алексея Говырина, социальные выплаты будут перечислены уже 10 и 11 июня. Социальный фонд России принял решение выплатить стандартные ежемесячные выплаты досрочно, чтобы пенсионеры смогли получить свои деньги без задержек.