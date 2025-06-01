В Красноярске на Центральной набережной стартовал проект «ЯРкие берега»

В Красноярске на Центральной набережной в полдень стартовал проект «ЯРкие берега».
Мероприятия будут проходить в День защиты детей до 20:00. Главная тема праздника — богатыри.
До 20:00 на площадке «Богатырская смекалка» гостям нужно будет правильно угадать название сказок и мультфильмов, суметь отчеканить свою монету. Здесь же желающие смогут показать свое умение в кёрлинге, стрельбе, акробатике, футболе, народных играх и провести матч, используя ганские шашки.
С 17:30 до 19:00 выступят артисты на ходулях. У гостей будет возможность сделать фото на память. Красноярский камерный хор выступит с 19:10 — 20:00. Артисты исполнят полюбившиеся песни из любимых мультфильмов: «Смешарики» и «Бармалей», «Эльза» и «Моана», «Бременские музыканты».
Напомним, что Красноярск в этом году отметит 397 лет со дня рождения. Празднования продлятся три дня — 6, 7 и 8 июня.