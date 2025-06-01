В Красноярске на Центральной набережной стартовал проект «ЯРкие берега»

До 20:00 на площадке «Богатырская смекалка» гостям нужно будет правильно угадать название сказок и мультфильмов, суметь отчеканить свою монету. Здесь же желающие смогут показать свое умение в кёрлинге, стрельбе, акробатике, футболе, народных играх и провести матч, используя ганские шашки.