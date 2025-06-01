В Котельниковском районе Волгоградской области началась обработка от саранчи

Как сообщает администрация Волгоградской области, в рамках системной борьбы с саранчой уже проведены обработки на более чем 3 тысячах гектаров в Палласовском, Быковском, Старополтавском, Ленинском, Среднеахтубинском, Иловлинском и Светлоярском районах.
Обработка в первую очередь проводилась на участках с наиболее крупными очагами повышенной численности саранчи. К этой работе подключился и Котельниковский район, где площадь обработок составила 200 гектаров.
Мониторинг ситуации продолжается, и по мере обнаружения новых очагов принимаются оперативные меры. Для истребительных работ уже заготовлен запас необходимых препаратов.