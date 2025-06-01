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Запашный: цирк на проспекте Вернадского должен продолжить работу после ремонта

САРАТОВ, 1 июня. /ТАСС/. Здание Большого Московского цирка на проспекте Вернадского должно продолжить функционировать, несмотря на появление нового здания на Мневниковской пойме. Однако оно нуждается в капремонте или реконструкции, считает народный артист РФ, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

Источник: ТАСС

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что здание Большого Московского цирка на проспекте Вернадского серьезно устарело: оно «полностью исчерпало свой ресурс и не может обеспечивать ни комфорт зрителей, ни качество представлений». В марте Собянин сообщил о решении построить здание Московского цирка в Мневниковской пойме на северо-западе Москвы.

«Я считаю, что цирк должен оставаться. С появлением даже нового цирка, новой площадки, это не означает, что другой цирк должен исчезнуть. Москва — крупный мегаполис, который растет, и даже три цирковые площадки не будут перегрузом», — сказал ТАСС Запашный в кулуарах XI фестиваля «Принцесса цирка» в Саратове.

Здание Большого Московского цирка было построено в 1971 году и является ярким примером художественного функционализма. Работу учреждения курирует департамент культуры Москвы.

«То, что нам нужен капитальный ремонт или капитальная реконструкция, это однозначно. И руководство города это знает. Но сначала, очевидно, появится новое здание в другом месте. В данной ситуации мы о нашем любимом цирке очень сильно заботимся, бережем его, продолжаем делать все, чтобы он блистал», — добавил собеседник агентства.

Запашный также поддержал идею возведения нового здания цирка в Москве. «Я бы очень хотел, чтобы, сохраняя традиции, сохраняя любовь к цирку, в Москве появилось новое здание», — отметил он.