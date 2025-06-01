Запашный: цирк на проспекте Вернадского должен продолжить работу после ремонта

«То, что нам нужен капитальный ремонт или капитальная реконструкция, это однозначно. И руководство города это знает. Но сначала, очевидно, появится новое здание в другом месте. В данной ситуации мы о нашем любимом цирке очень сильно заботимся, бережем его, продолжаем делать все, чтобы он блистал», — добавил собеседник агентства.