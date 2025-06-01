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AFP: Минимум четыре человека пострадали из-за наезда на фанатов «ПСЖ» в Гренобле

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Минимум четыре человека пострадали после того, как неизвестный въехал в толпу фанатов футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»), которые вечером 31 мая праздновали победу спортсменов в Лиге чемпионов. Произошло это во французском городе Гренобле, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как рассказали источники, водитель уже арестован. По предварительным данным, которыми также владеет AFP, автомобилист въехал в толпу фанатов непреднамеренно.

Напомним, что минувшим вечером французский футбольный клуб «ПСЖ» обыграл со счетом 5:0 миланский «Интер». Сама игра Лиги чемпионов проходила Мюнхене.

Как KP.RU писал ранее, 26 мая автомобиль в центре Ливерпуля въехал в толпу людей, которые отмечали титул местного футбольного клуба в Премьер-лиге (АПЛ). По данным Daily Mail, водитель задержан на месте.