AFP: Минимум четыре человека пострадали из-за наезда на фанатов «ПСЖ» в Гренобле

Минимум четыре человека пострадали после того, как неизвестный въехал в толпу фанатов футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»), которые вечером 31 мая праздновали победу спортсменов в Лиге чемпионов. Произошло это во французском городе Гренобле, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.
Известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как рассказали источники, водитель уже арестован. По предварительным данным, которыми также владеет AFP, автомобилист въехал в толпу фанатов непреднамеренно.
Напомним, что минувшим вечером французский футбольный клуб «ПСЖ» обыграл со счетом 5:0 миланский «Интер». Сама игра Лиги чемпионов проходила Мюнхене.
Как KP.RU писал ранее, 26 мая автомобиль в центре Ливерпуля въехал в толпу людей, которые отмечали титул местного футбольного клуба в Премьер-лиге (АПЛ). По данным Daily Mail, водитель задержан на месте.