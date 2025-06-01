AFP: Минимум четыре человека пострадали из-за наезда на фанатов «ПСЖ» в Гренобле

Минимум четыре человека пострадали после того, как неизвестный въехал в толпу фанатов футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»), которые вечером 31 мая праздновали победу спортсменов в Лиге чемпионов. Произошло это во французском городе Гренобле, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.