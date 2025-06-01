Московские медики встретили первых пострадавших при ЧП в Брянской области

На Киевском вокзале Москвы встретили первых пострадавших при сходе поезда с рельсов в Брянской области, сообщает столичный Депздрав.
«Первая партия прибывших людей уже встречена. Московские экстренные службы ожидают прибытие второго поезда с пострадавшими», — сказано в публикации.
Отмечается, что медики и психологи готовы незамедлительно оказывать поддержку пострадавшим. Машины скорой помощи и бригады Центра экстренной медпомощи находятся на месте с раннего утра.
Напомним, в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста в ночь с 31 мая на 1 июня. Также случился сход пассажирского поезда, который следовал по маршруту Климов — Москва. Впоследствии стало известно, что на Киевский вокзал столицы прибыли медицинские и психологические специалисты для оказания помощи пассажирам поезда.