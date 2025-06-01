Жители Самары назвали главные трудности начинающих водителей

Основными проблемами новичков становятся страх вождения и неуверенность за рулём (46%), сложность выбора автозапчастей (46%) и поиск надёжного автосервиса (22%). Некоторые водители затрудняются с оформлением документов и страховки (18%) или сталкиваются с трудностями при поиске нужных запчастей (10%).