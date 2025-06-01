Жители Самары назвали главные трудности начинающих водителей

Аналитики сервисов Авито Товаров и Авито Авто опросили автовладельцев и выявили основные сложности, возникающие при приобретении и эксплуатации первого автомобиля.
Большая часть жителей Самары (47%) приобретают первые машины подержанными, преимущественно у частных продавцов. Стоимость покупки чаще всего укладывается в диапазон до 300 тысяч рублей.
Основными проблемами новичков становятся страх вождения и неуверенность за рулём (46%), сложность выбора автозапчастей (46%) и поиск надёжного автосервиса (22%). Некоторые водители затрудняются с оформлением документов и страховки (18%) или сталкиваются с трудностями при поиске нужных запчастей (10%).
Выбор автомобиля обычно происходит с помощью родственников (53%), реже обращаются за советом к друзьям (20%) или партнёрам (18%). Самостоятельно выбирают транспортное средство 10% опрошенных.
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