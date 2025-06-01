Астроном Киселев: магнитная буря 1 июня вызовет мигрени и тревожность

На Землю 1 июня обрушится магнитная буря мощностью G4. Ее негативное влияние могут ощутить метеозависимые люди и пациенты с проблемами с нервной системой, отметил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.