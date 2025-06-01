Аттракционы для детей, угощения, аниматоры и масса сюрпризов: В первый летний день в Молдове — большие праздники в парках развлечений GagauziyaLand и OrheiLand

В селе Конгаз в Гагаузии 1 июня в 10:30 откроется семейный развлечений — GagauziyaLand!
Парк будет работать всё лето! Это значит, впереди — целый сезон весёлых аттракционов, игр, концертов и уютных зон для отдыха всей семьёй.
Вас ждёт:
бесплатное мороженое для всех детей!
увлекательные конкурсы, весёлые игры и классные призы весь день!
яркие выступления юных артистов и коллективов Гагаузии — будет зрелищно!
А вечером, в 18:30, включаем максимум эмоций на большом концерте!
На сцене специальный гость — TERNOVOY (ex. TERRY).
А также артисты Дома русской музыки, Ольга Пачи, Юлия Арнаут, группа «Ana tarafîm», Sasha Letty!
Вход свободный, и все развлечения бесплатны!
1 июня в 10:30 в OrheiLand стартует большой праздник, посвящённый Дню защиты детей и открытие сезона.
Программа праздника:
11:00 — Торжественное открытие.
— Парад сказочных героев с Mr.Orhi.
— Волшебное шоу, улыбки и мыльные пузыри.
11:40 — Детский спектакль «Волшебный хвост Русалочки Ариэль».
— Бесплатное мороженое для всех детей.
— Конкурсы, игры и призы в течение всего дня.
12:40 — Выступления юных солистов и коллективов Оргеевского района.
17:30 — Шоу для детей «Фантастическое шоу с супергероями»
18:30 — ВЕЧЕРНИЙ КОНЦЕРТ:
Группа «A3».
Адриан Брэду.
Людмила Балан.
SunStroke Project.
Специальный гость: OLIVIA ADDAMS (Румыния).
Фееричный салют!
Все развлечения в этот день будут бесплатными.
Организаторы приглашают семьи с детьми и всех желающих провести первый день лета ярко и весело.