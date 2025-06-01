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Аттракционы для детей, угощения, аниматоры и масса сюрпризов: В первый летний день в Молдове — большие праздники в парках развлечений GagauziyaLand и OrheiLand

Начало праздников в GagauziyaLand и OrheiLand — в 10:30, все абсолютно бесплатно!

Источник: Комсомольская правда

В селе Конгаз в Гагаузии 1 июня в 10:30 откроется семейный развлечений — GagauziyaLand!

Парк будет работать всё лето! Это значит, впереди — целый сезон весёлых аттракционов, игр, концертов и уютных зон для отдыха всей семьёй.

Вас ждёт:

бесплатное мороженое для всех детей!

увлекательные конкурсы, весёлые игры и классные призы весь день!

яркие выступления юных артистов и коллективов Гагаузии — будет зрелищно!

А вечером, в 18:30, включаем максимум эмоций на большом концерте!

На сцене специальный гость — TERNOVOY (ex. TERRY).

А также артисты Дома русской музыки, Ольга Пачи, Юлия Арнаут, группа «Ana tarafîm», Sasha Letty!

Вход свободный, и все развлечения бесплатны!

1 июня в 10:30 в OrheiLand стартует большой праздник, посвящённый Дню защиты детей и открытие сезона.

Программа праздника:

11:00 — Торжественное открытие.

— Парад сказочных героев с Mr.Orhi.

— Волшебное шоу, улыбки и мыльные пузыри.

11:40 — Детский спектакль «Волшебный хвост Русалочки Ариэль».

— Бесплатное мороженое для всех детей.

— Конкурсы, игры и призы в течение всего дня.

12:40 — Выступления юных солистов и коллективов Оргеевского района.

17:30 — Шоу для детей «Фантастическое шоу с супергероями» ‍

18:30 — ВЕЧЕРНИЙ КОНЦЕРТ:

Группа «A3».

Адриан Брэду.

Людмила Балан.

SunStroke Project.

Специальный гость: OLIVIA ADDAMS (Румыния).

Фееричный салют!

Все развлечения в этот день будут бесплатными.

Организаторы приглашают семьи с детьми и всех желающих провести первый день лета ярко и весело.