Ирина Волынец поздравила семьи с Международным днем защиты детей

«Впереди лето. Лето — время новых открытий и новых идей, свершений и побед, это пора приключений, необычно вкусного мороженого, пора велосипедов и роликов! Для нас, взрослых, важно, чтобы это время прошло для наших детей безопасно и с пользой», — добавила Волынец.