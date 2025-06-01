Ирина Волынец поздравила семьи с Международным днем защиты детей

«Детство — это мир фантазий и игр, пора идей и свершений, счастье предвкушения и открытий. Счастливый ребенок — это состоявшийся и уверенный человек в будущем», — подчеркнула Ирина Волынец.
Она напомнила, что в Татарстане при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова реализуются 44 республиканских программы и национальные проекты, направленные на повышение качества жизни семей с детьми. Республика занимает лидирующие позиции в развитии инфраструктуры детства.
В прошлом году в рамках реализуемых программ в Татарстане построили 7 детских садов, 8 школ и два дополнительных учебных корпуса. В здравоохранении провели капитальный ремонт 240 объектов, возвели 48 фельдшерско-акушерских пунктов и три амбулаторно-поликлинических учреждения, обновили 160 медучреждений. Кроме того, в республике появилось 125 новых спортивных сооружений, а обеспеченность спортивной инфраструктурой достигла 72,5%.
«Впереди лето. Лето — время новых открытий и новых идей, свершений и побед, это пора приключений, необычно вкусного мороженого, пора велосипедов и роликов! Для нас, взрослых, важно, чтобы это время прошло для наших детей безопасно и с пользой», — добавила Волынец.
Детский омбудсмен пожелала всем семьям радостного, безопасного и полезного лета, здоровья и поддержки.