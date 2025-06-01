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В Красноярске появился первый бронзовый суслик

Об этом рассказал мэр Красноярска Владислав Логинов.

Об этом рассказал мэр Красноярска Владислав Логинов.

В Красноярске установили первую бронзовую фигурку суслика-речника, который разместился на Центральной набережной рядом с Коммунальным мостом. По преданию, этот суслик сбежал с острова Татышев.

В рамках проекта в различных знаковых местах города планируется установить 10 таких фигур, каждая из которых будет представлять определённую букву. В итоге они образуют слово «Красноярск».

Места обитания остальных бронзовых сусликов пока остаются в тайне. Однако мэр Владислав Логинов сообщил в своих социальных сетях, что на Ярыгинской набережной появится суслик-борец, а в сквере Сурикова — суслик-художник.

Ранее рассказывали, что в Ачинске открыли уникальную скульптуру Георгия Победоносца.